В Пермском крае продолжает расти средний срок автокредита Так банки контролируют уровень долговой нагрузки заёмщиков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Кредитные организации, предоставляющие данные в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), сообщили, что в мае 2026 года средний срок автокредитов на новые и подержанные автомобили достиг 5,97 лет. Это на 17,5% больше, чем в мае 2025 года (5,08 лет). Таким образом, данный показатель стал максимальным с начала 2024 года. В Пермском крае средний срок автокредита вырос на 17,6% — с 5,39 до 6,34 года. По итогам апреля 2026 года он составлял 6,23 года.

Среди 30 регионов-лидеров по автокредитованию в мае 2026 года самые длинные сроки кредитования были зафиксированы в Краснодарском крае (6,65 лет), Ставропольском крае (6,59 лет), Волгоградской области (6,34 лет), Пермском крае (6,34 лет) и Ростовской области (6,3 лет). Наименьшие сроки кредитования отмечены в Москве (5,29 лет), Санкт-Петербурге (5,45 лет) и Московской области (5,46 лет).

Наибольший рост среднего срока автокредитов среди регионов-лидеров наблюдался в Самарской области (+26,5%), Чувашской Республике (+25,8%), Нижегородской области (+24,9%) и Ставропольском крае (+23,2%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объясняет: «Увеличение сроков автокредитования позволяет банкам контролировать уровень долговой нагрузки заемщиков, который не должен превышать 50%, за счет снижения ежемесячных платежей. Такая динамика наблюдается на фоне низкого уровня риска для банков и не очень высокого спроса на автокредиты из-за повышения утилизационного сбора, высоких процентных ставок и роста цен на автомобили».

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