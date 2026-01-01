В Прикамье срок автокредитов превысил шесть лет Это на 16,5% больше, чем годом ранее Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае зафиксирован значительный рост сроков автокредитования. По данным Национального бюро кредитных историй (НКБИ), в апреле 2026 года средний срок автокредита в регионе составил 6,23 года, что на 16,5% больше, чем в апреле 2025 года, когда этот показатель составлял 5,35 года. Это ставит Прикамье на шестое место среди 30 регионов-лидеров по данному сегменту кредитования.

Общероссийский показатель среднего срока автокредитов в апреле 2026 года составил 5,91 года, что также демонстрирует рост на 17,9% по сравнению с 5,01 года в апреле 2025 года. В марте 2026 года этот показатель в среднем по стране составлял 5,77 года.

Наибольшие средние сроки автокредитов в России были зафиксированы в Краснодарском (6,63 года) и Ставропольском крае (6,53 года), а также в Тюменской области (6,29 года) и Чувашской Республике (6,26 года). Наименьшие показатели отмечены в Москве (5,18 года), Санкт-Петербурге (5,37 года) и Московской области (5,39 года).

Динамика роста сроков автокредитов в регионах тоже впечатляет. В Самарской области этот показатель вырос на 29,8%, в Чувашской Республике — на 27,3%, а в Воронежской и Нижегородской областях — на 25,1 и 23,8% соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге рост составил 12,9 и 17,3%.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, увеличение сроков автокредитования позволяет банкам контролировать долговую нагрузку заемщиков за счет уменьшения ежемесячных платежей. Это происходит на фоне низкого спроса на автокредиты из-за повышения утилизационного сбора, высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили. Волков также отметил, что банки предъявляют высокие требования к кредитным историям заемщиков, что помогает снизить риски просрочек в будущем. Потенциальным заёмщикам рекомендуется внимательно следить за своей кредитной историей и избегать ее ухудшения.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.