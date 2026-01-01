В Пермском крае снизилось число IT-преступлений Уменьшился ущерб от действий кибермошенников Поделиться Твитнуть

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За первые пять месяцев 2026 года в Пермском крае было зарегистрировано 3882 преступления в сфере IT, тогда как в аналогичном периоде прошлого года их насчитывалось около 5800. Параллельно с этим уменьшается и ущерб, наносимый гражданам: за пять месяцев текущего года он составил 940,6 млн руб., в то время как годом ранее превышал 1 млрд 208 млн руб. Об этом сообщили в минтербезе региона.

Значительных успехов удалось достичь и в борьбе с вовлечением несовершеннолетних в незаконные финансовые схемы. За первый квартал 2026 года количество подозрительных операций по банковским картам сократилось на 83%, с 8,8 до 1,5 млрд руб. Объём подозрительных платежей по счетам подростков уменьшился на 97%, с 1 млрд до 40 млн руб., а число вовлеченных в такие схемы несовершеннолетних снизилось на 87%.

«Эти результаты стали возможны благодаря эффективному межведомственному взаимодействию. Сегодня мы не только оперативно реагируем на новые методы мошенничества, но и активно проводим профилактическую работу. В этом процессе участвуют правоохранительные органы, Банк России, государственные структуры, образовательные учреждения, муниципалитеты, общественные организации и бизнес-сообщество», — подчеркнул и.о. министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов.

Особое внимание уделяется наиболее уязвимым категориям граждан — пожилым людям, подросткам и семьям участников специальной военной операции, которые чаще всего становятся жертвами телефонных и интернет-мошенников.

Министерство территориальной безопасности Пермского края напоминает жителям региона: не следует передавать третьим лицам банковские карты, реквизиты и персональные данные, соглашаться на сомнительные предложения о «легком заработке», связанные с переводом денег. При любых сомнениях надо обращаться в банк или правоохранительные органы через официальные каналы связи.

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