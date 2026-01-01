В Перми выросли продажи спортивного инвентаря для домашних тренировок Базовый набор для фитнеса на вторичном рынке оценивается в 2,8 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики платформы объявлений «Авито» провели исследование рынка спортивного инвентаря, чтобы определить среднюю стоимость организации домашнего тренажерного зала в России и в Перми. Расчёт производился на основе данных о продажах как новых товаров, так и товаров на вторичном рынке (ресейл). Исследование показало, что покупка оборудования «с рук» позволяет сэкономить значительную сумму. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе компании.

В качестве примера эксперты привели динамику рынка в Перми, где весной 2026 года зафиксирован всплеск интереса к домашнему фитнесу. Спрос на эластичные ленты и эспандеры вырос на 13%, а на коврики для йоги — на 5% по сравнению с зимним периодом. Также на 29% чаще стали покупать гири и на 12% — штанги.

Согласно данным платформы, собрать базовый набор для фитнеса (коврик, лента, массажный ролл) на вторичном рынке можно в среднем за 2,8 руб. Силовой инвентарь также доступен: утяжелители стоят около 1,4 тыс. руб., гири — 3 тыс. руб., штанги — 5,1 тыс. руб., а пара гантелей — 2,5 тыс. руб. Крупное оборудование, такое как силовые и кардиотренажеры, обойдется в 18 и 10 тыс. руб соответственно. Итоговая стоимость полного комплекта для домашнего спортзала на вторичном рынке составляет 40,3 тыс. руб.

В то же время сегмент новых товаров демонстрирует собственный рост. Весной продажи массажных роллов и мячей увеличились в 2,5 раза, а спрос на штанги и утяжелители вырос на 48 и 13% соответственно. Однако стоимость аналогичного набора здесь выше: базовый фитнес-комплект стоит 3,4 тыс. руб., утяжелители — 2 тыс. руб., гири — 3,2 тыс. руб., штанги — 6 тыс. руб., а гантели — уже 5,7 тыс. руб. Новые силовые и кардиотренажеры стоят в среднем 27 и 16 тыс. руб. Таким образом, полный набор нового оборудования обойдется в среднем в 63,3 тыс. руб., что почти на 60% дороже варианта с ресейлом.

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