В МЧС предупредили о ливнях, грозах и сильном ветре 30 июня в Прикамье Поделиться Твитнуть

Фото: Ирина Кочурова

По информации Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 30 июня в отдельных районах Пермского края ожидается сильный дождь и ливень, а днём — гроза с порывами ветра до 17 м/с.

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями Главное управление МЧС России по Пермскому краю в очередной раз выступило с предупреждением.

«Избегайте нахождения рядом с деревьями, строительными конструкциями и линиями электропередачи, а также не оставляйте автомобили вблизи них. В случае аварий на электросетях немедленно обесточьте все электроприборы и строго соблюдайте правила пожарной безопасности. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, а также поддерживать безопасную дистанцию. Учитывайте состояние дорожного покрытия при выборе скорости», — говорится в обращении.

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