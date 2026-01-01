Пермские трейлраннеры присоединились к Большому уральскому трейлу Поделиться Твитнуть

фото организаторов эстафеты "Большой уральский трейл"

28 июня в Пермском крае стартовал Большой уральский трейл. Среди участников — трое пермяков. Об этом сообщили организаторы.

Первая в истории беговая эстафета по Большой уральской тропе, самому протяжённому горному маршруту России, началась 23 мая в Оренбургской области. Двадцать два трейлраннера за 50 дней преодолеют 2300 км по пешему маршруту БУТ — от горы Полковник до перевала Дятлова в Свердловской области. Маршрут разделён на 11 этапов, каждый из которых в среднем составляет 210 км и занимает 4-5 дней. Общий набор высоты на маршруте составит около 47 тыс. м, что сопоставимо с несколькими восхождениями на высочайшие вершины мира.

Пермяки пробегут 250 км по Пермскому краю за 9 дней. Участники восьмого, девятого и десятого этапов шесть раз пересекут границу Пермского края и Свердловской области. Общий километраж маршрута (от входа в Пермский край до выхода) составит 496 км и займёт 15 дней (с 28 июня по 12 июля с учётом двух резервных дней).

Первые пермяки, принявшие участие в Большом уральском трейле, — хирург Вячеслав Бородин и инженер-конструктор Игорь Якунцов. 28 июня они начали свой путь в районе п. Усть-Тискос и финишируют в п. Средняя Усьва 30 июня. 2 июля эстафету примет инженер-проектировщик Павел Майоров, который вместе со свердловчанином Евгением Ковтуновым за пять дней пробегут 270 км до базы «Кваркуш». Общий набор высоты на этом участке составит 6317 м, что сопоставимо с восхождением на тибетский Кайлас.

29 и 30 июня создатель проекта «Пермская тропа» Вадим Пупков присоединится к участникам восьмого этапа и пробежит участок от п. Промысла до Средней Усьвы.

Маршрут Большого уральского трейла включает такие знаковые места, как п. Усть-Тискос, памятник первому уральскому алмазу в Промыслах, гора Пономарёва Грива, гора Колпаки, посёлок лесозаготовителей Средняя Усьва, гора Белый Камень, гора Острая Сопка, Жигаланские водопады, реки Сурья и Большая Лямпа, урочище Кутим с загадочным домом, реки Большая Шудья и Посьмак, а также гору Шудья-Пендыш (без восхождения).





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