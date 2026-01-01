В Перми до 59 увеличилось число выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Выпускники школ Перми узнали результаты последних экзаменов. По информации департамента образования администрации города, 59 учеников из 27 школ Перми показали выдающиеся результаты на ЕГЭ, набрав максимальные 100 баллов. Четверо 11-классников стали обладателями двух стобалльных результатов.

Тимофей Попов из школы №146, где углубленно изучают математику, физику и информатику, получил 100 баллов по физике и русскому языку.

Анна Мальцева из школы №12, специализирующейся на немецком языке, набрала 100 баллов по русскому языку и обществознанию.

Маргарита Коваленко из школы №22 показала высший результат по химии и русскому языку.

Ксения Маркушина из гимназии №6 написала ЕГЭ на 100 баллов по физике и информатике.

Наибольшее количество выпускников получили 100 баллов по русскому языку – 16 человек. Литературу на высший балл написали 14 человек, химию – 13, физику – 9 и историю – 3 выпускника.

Среди школ, чьи ученики показали высокие результаты, можно выделить школы №2, 12, 22, 28, 44, 93, 101, 146, 153, школу «Агробизнестехнологий», школу «Точка», «Экошколу», школу «Синтез», гимназии №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 17, 31, а также лицеи №1, 2 и 4.

Напомним, в этом году 13 774 девятиклассника и 4486 одиннадцатиклассников окончили школы Перми. В День молодежи, 27 июня, прошли торжественные церемонии вручения аттестатов и выпускные вечера.

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