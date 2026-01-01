Президент наградил омбудсмена Прикамья за вклад в укрепление законности Поделиться Твитнуть

Игорь Сапко

Константин Долгановский

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении почетными грамотами и благодарностями региональных уполномоченных по правам человека за вклад в укрепление законности и защиту прав граждан. Среди награждённых — омбудсмен в Пермском крае Игорь Сапко.

Игорь Сапко поблагодарил за высокую оценку работы института уполномоченных и подчеркнул, что награда является результатом коллективных усилий всего аппарата, а также взаимодействия с органами власти, общественными организациями и жителями региона.

«Защита прав граждан требует постоянного внимания, профессионализма, чуткости и готовности выслушать каждого. Мы продолжим делать всё возможное, чтобы жители Пермского края получали необходимую поддержку, а вопросы соблюдения прав человека оставались в приоритете», — сказал Игорь Сапко.

Игорь Сапко избран уполномоченным по правам человека в Прикамье в 2022 году.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.