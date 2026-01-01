В суд направлено дело об убийстве 22-летней беременной жительницы Прикамья На скамье подсудимых окажется её 40-летний знакомый Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Первый отдел по расследованию особо важных дел краевого управления Следственного комитета России завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины из Верещагино. Он подозревается в убийстве своей знакомой. Обвинение предъявлено по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ, сообщили в пресс-службе следкома.

По данным следствия, 6 апреля 2026 года обвиняемый находился в автомобиле вместе с потерпевшей. Девушка сообщила ему, что беременна от него и планирует рассказать об этом его жене. После этого мужчина задушил 22-летнюю подругу, а затем переместил тело на мусорную свалку и спрятал его там.

Благодаря совместным усилиям следователя СК России и оперативных сотрудников Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю личность подозреваемого была установлена. Через несколько дней после совершения преступления он был задержан.

В рамках расследования были проведены осмотры места происшествия, проверки показаний обвиняемого на месте, а также генетические, биологические и судебно-медицинские экспертизы.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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