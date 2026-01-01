Пермское УФАС признало рекламу услуг по банкротству незаконной Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю обратилось ПАО «Сбербанк» с жалобой на рекламу услуг по банкротству, размещенную на баннере в офисе по ул. Попова, 23 в Перми. Реклама, которая должна была привлечь внимание к услугам банкротного центра, не содержала обязательного предупреждения.

Согласно закону, реклама услуг, связанных с банкротством, должна информировать о негативных последствиях, таких как ограничения на получение кредита в течение пяти лет и невозможность повторного банкротства в этот же период. Также в рекламе должно быть указано, что перед принятием решения о банкротстве необходимо проконсультироваться с кредитором и обратиться в МФЦ.

В результате рассмотрения жалобы ООО «Партнер» было признано виновным в нарушении рекламного законодательства. Компании выдано предписание о прекращении распространения рекламы, не соответствующей требованиям закона, сообщили в Пермском УФАС.

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