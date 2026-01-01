Дождевой паводок подтопил село Юрла в Пермском крае
Людей попросили запастись питьевой водой
В р. Лопва, протекающей в с. Юрла Пермского края, наблюдается повышение уровня воды. Власти Юрлинского округа уведомили жителей, что в целях безопасности переход через реку разрешён только по основному мосту. Остальные пути использовать нельзя.
Также власти сообщили, что из-за сильных дождей и увеличения уровня воды в реке существует риск подтопления ряда улиц.
С ухудшением ситуации не исключено временное отключение холодного водоснабжения домов на улицах Заболотная, Заречная, Пушкина, Комсомольская, частично Кувинская и Ударная, и Комсомольского переулка.
«Просим жителей этих улиц заранее запастись питьевой водой. Будем держать вас в курсе событий и сообщать о любых изменениях», — сообщили чиновники.
Ранее об опасности дождевых паводков в ряде территорий края из-за обильных осадков предупреждали в ГИС-центре ПГНИУ.
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