Пермь заняла 42-е место в России по вводу жилья на одного жителя Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

РИА Новости подготовило рейтинг ста крупнейших городов России для анализа темпов жилищного строительства. В этом рейтинге города сравниваются по объёму введенного жилья в 2025 году, рассчитанному на одного жителя.

Лучшими городами по вводу жилья на человека стали Кызыл — 2,35 кв. м на жителя, Краснодар — 2,15 кв. м и Тюмень — 1,99 кв. м. Пермь в рейтинге заняла 42-е место с показателем 0,658 кв. м общей площади на одного жителя. В среднем по стране показатель чуть выше — 0,741 кв. м на жителя. В замыкающей группе — Мурманск (0,03 кв. м), Петропавловск-Камчатский (0,08 кв. м) и Комсомольск-на-Амуре (0,09 кв. м).

Лидерами по объёмам введенного в 2025 году жилья стали Москва — 7,4 млн кв. м, Краснодар — 2,7 млн кв. м, Санкт-Петербург — 2,69 млн кв. м. Пермь, несмотря на прирост в 5,5%, с показателем 676 тыс. кв. м далека от лидеров. Меньше всего введено жилья в Мурманске — 8 тыс. кв. м.

Города с наибольшим ростом жилищного строительства: Магадан (+136,6%), Нижневартовск (+94,2%), Орск (+83,2%). Снижение объемов ввода произошло в Салехарде (-60%) и Петропавловске-Камчатском (-54,9%).

В среднем по России на каждого жителя приходится 30,1 кв. м. Лидеры: Анапа — 51,2 кв. м, Краснодар — 42,9 кв. м, Владикавказ — 41,4 кв. м. Пермь с показателем в 28,6 кв. м на человека находится в середине списка.

В 2025 году в РФ введено 108,1 млн кв. м жилья, что на 0,3% больше, чем в 2024 году. Однако в 100 крупнейших городах объем ввода снизился на 0,9%.

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