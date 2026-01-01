Глава СКР запросил доклад по делу о нарушении жилищных прав пермячки Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

В приемную председателя СК России Александра Бастрыкина через сеть «ВКонтакте» обратилась жительница Перми, оставшаяся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей. Она пожаловалась на длительное отсутствие положенного ей по закону жилья. Заявительница состоит на учёте нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями с 2016 года. Несмотря на вступившее в силу в 2025 году судебное решение, компетентные органы не предприняли никаких действий для реализации её прав. Об этом сообщает пресс-служба следкома.

Девушке, воспитывающей малолетнего ребёнка, предложили жилые помещения маневренного фонда, которые находятся в плохом состоянии. Её обращения в различные инстанции не принесли результатов. В связи с этим в СУ СК России по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и мерах по восстановлению прав девушки на благоустроенное жилье. Контроль исполнения поручения возложен на центральный аппарат ведомства.

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