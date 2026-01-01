В Перми руководителей бюджетных учреждений будут проверять на полиграфе Решение направлено на повышение надежности кадрового отбора Поделиться Твитнуть

фото: standret

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В Перми для директоров муниципальных организаций введут тестирование на детекторе лжи. Проект постановления администрации Перми «О внесении изменений в Порядок назначения на должность и освобождения от должности руководителей муниципальных учреждений города Перми» опубликован на сайте мэрии.

Согласно документу, администрация города вводит обязательную проверку на полиграфе для всех кандидатов на руководящие должности в муниципальных учреждениях в сфере образования, культуры, спорта и молодежной политики.

Кандидаты на должности директоров должны будут подписать письменное согласие на прохождение психофизиологического тестирования.

«Исследование направлено на повышение эффективности противодействия коррупционным и иным правонарушениям, с применением технического средства — профессионального компьютерного полиграфа <...>, с использованием методик, не противоречащих действующему законодательству», — говорится в проекте.

Антикоррупционная экспертиза документа завершится до 2 июля 2026 года. Постановление должно вступить в силу с 1 января 2027 года.

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