Жители Перми переплатили за коммунальные услуги 3,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Перми прокуратура устранила незаконное повышение тарифов и добилась возврата денег жильцам, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В ведомстве пояснили, что с 1 января 2026 года управляющая компания без согласования с собственниками жилья увеличила тарифы на содержание и ремонт многоквартирных домов на 30%. Основанием для этого стало положение договора управления, разрешающее индексацию тарифа. Однако такие действия противоречили закону.

После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены. Компания провела перерасчёт платы за услуги, и собственникам вернули переплаченные деньги. Общая сумма возвратов составила более 3,5 млн руб.

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