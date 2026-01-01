За 28 июня в Пермском крае потушили четыре пожара Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

По данным Главного управления МЧС России по Пермскому краю, за прошедшие сутки, 28 июня 2026 года, на территории региона было ликвидировано четыре пожара.

Один из них произошел в Перми, а по одному — в Пермском, Кунгурском и Губахинском муниципальных округах. В результате этих пожаров никто не пострадал.

Для предотвращения новых возгораний 28 июня 182 профилактические группы, насчитывающие 423 человека, совершили 1828 обходов жилых районов, 2620 человек получили инструкции по пожарной безопасности, а также было распространено 2130 информационных листовок.

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