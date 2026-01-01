В Перми судебные приставы арестовали девять автомобилей должников Общая стоимость транспортных средств превысила 9 млн рублей Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В рамках рейда «Дорожный пристав», проходившего возле крупного торгового центра в Перми, составлено девять актов описи и ареста на транспортные средства. Об этом сообщили в ГУФССП России по региону.

Четыре автомобиля были изъяты и отправлены на специализированную стоянку. Владельцы смогут вернуть свои машины только после погашения задолженности. Ещё пять автомобилей остались у должников под их ответственность. Общая стоимость арестованных транспортных средств превысила 9 млн руб. Всего в ходе рейда было проверено 30 автомобилей.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Пермскому краю сообщает, что система «Дорожный пристав» автоматически проверяет номера проезжающих автомобилей с помощью технологии распознавания регистрационных знаков. Если владелец машины имеет задолженность, система уведомляет об этом звуковым сигналом и отображает информацию о должнике на экране. Судебные приставы могут взыскать задолженность на месте или наложить арест на имущество водителя.

Чтобы избежать проблем на дороге, судебные приставы рекомендуют заранее проверять наличие непогашенных долгов на сайте ГУФССП России по Пермскому краю в разделе «Банк данных исполнительных производств».

Рейды в Перми продолжаются.

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