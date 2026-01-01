У Центрального рынка Перми начат монтаж каркаса новой школы Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Перми на ул. Пушкина, напротив Центрального рынка, продолжается строительство новой школы. На данный момент уже выполнено свайное поле и начат монтаж каркаса, а также укладка плит перекрытия первого этажа. Об этом сообщили в минстрое региона.

В ведомстве напомнили, что площадь новой школы составит более 16 тыс. кв. м. Она будет рассчитана на 1050 учеников. В четырехэтажном здании разместятся общие кабинеты, классы для уроков информатики, химии и физики с лаборантскими, кабинеты иностранного языка, а также столярные и слесарные мастерские, кухня и кабинет домоводства. Кроме того, в школе будет библиотека с читальным залом, столовая, рассчитанная на 550 мест, актовый зал и два спортивных зала.

На территории школы, во внутреннем дворе со стороны ул. Луначарского, планируется строительство стадиона с мини-футбольным полем, беговыми дорожками, универсальной площадки для игровых видов спорта, тренажерного зала и зоны для тихого отдыха с качелями, скамейками и игровыми площадками.

Главный архитектор Пермского края Елена Ермолина отметила, что при разработке проекта особое внимание уделялось архитектурному облику здания, чтобы оно гармонично вписывалось в городскую среду центра Перми. Она выразила уверенность, что новая школа станет любимым местом для будущих учеников, педагогов и родителей.

Строительство школы планируется завершить в 2027 году.

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