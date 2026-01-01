Гражданина Китая наказали за незаконное трудоустройство в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Соликамский городской суд Пермского края отклонил жалобу защитника гражданина Китая, который пытался оспорить постановление отдела полиции по вопросам миграции о привлечении иностранца к административной ответственности за незаконную трудовую деятельность в регионе. В июне текущего года руководитель отдела по вопросам миграции ОМВД России «Соликамский» вынесла решение о привлечении китайца к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Основанием для этого стало нарушение ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за незаконное осуществление трудовой деятельности в РФ иностранными гражданами. Иностранец нарушил п. 4.2 ст. 13 ФЗ № 115 от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Этот пункт запрещает временно пребывающим в России иностранцам работать за пределами субъекта РФ, где им выдано разрешение на работу, и по профессии, не указанной в этом разрешении.

Гражданин Китая был официально трудоустроен в одной из соликамских фирм на должность инженера-электрика, но фактически выполнял работу водителя погрузчика. За это ему был назначен штраф 2 тыс. руб. и выдворение за пределы Российской Федерации. До момента отправки на родину иностранец будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД по Перми.

Не согласившись с постановлением, китаец обратился к адвокату, который обжаловал решение в Соликамском городском суде. Защитник иностранца просил отменить постановление и прекратить производство по делу, утверждая, что вина его подзащитного не доказана и что тот не работал водителем погрузчика. Адвокат ссылался на отсутствие гражданско-правовых и трудовых договоров, подтверждающих выполнение таких обязанностей.

Однако суд учёл видеозапись, на которой иностранец управлял погрузчиком. Также суд подчеркнул, что сам факт осуществления трудовой деятельности, не соответствующей разрешению, образует состав административного правонарушения, независимо от формы оформления отношений и вида дополнительных задач.

Принимая решение, суд отметил необходимость дополнительного наказания в виде выдворения, учитывая пренебрежительное отношение китайца к миграционным требованиям и общественную опасность нарушения. Суд акцентировал внимание на балансе публичных и частных интересов.

Таким образом, Соликамский городской суд оставил постановление об административном правонарушении без изменений, а жалобу защитника — без удовлетворения.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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