Пермские гонщики победили на этапе Кубка России по авторалли Соревнования проходили в Карелии Поделиться Твитнуть

фото: ЦСП Пермского края

Экипаж в составе Владимира Трегубова и Евгения Ротенберга стал победителем этапа Кубка России по авторалли «Белые ночи-2026». Соревнование прошло в Карелии.

Спортсмены преодолели дистанцию в 445 км, которая включала каменистые лесные дороги с поворотами трёхмерного профиля. Эти трассы позволяют достигать скорости более 200 км/ч на гравийном покрытии.

Экипаж успешно справился с испытаниями и уверенно прошёл всю дистанцию.

Победа на девятом этапе укрепила лидерство пермских гонщиков в зачёте 2000Н.

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