В Прикамье осудили бизнесмена за мошенническую схему с тракторным полуприцепом Предприниматель не раз привлекался к ответственности за нарушение закона Поделиться Твитнуть

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Чайковский городской суд вынес обвинительный приговор бизнесмену сразу по двум уголовным статьям: ч. 5 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности») и ч. 5 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»). Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

В материалах дела сказано, что ещё в июне 2024 года АО «Смоленское» объявило тендер на закупку тракторного полуприцепа-рулоновоза стоимостью 1,9 млн руб. на электронной площадке «РТС-Тендер». Генеральный директор ООО «ИТ Решения» решил воспользоваться ситуацией, чтобы обмануть компанию, ищущую технику. Он подал заявку от имени своей фирмы, значительно занизив цену, и стал победителем конкурса. Стороны заключили договор на 1,46 млн руб., по условиям которого заказчик должен был перевести аванс в размере 30% сразу после подписания соглашения, что составило более 438 тыс. руб., а оставшуюся часть — после поставки полуприцепа. Получив аванс, бизнесмен распорядился им по своему усмотрению. Чтобы создать видимость выполнения обязательств, он привлёк третью сторону — ООО «РИНК», с которой не было реальных договорных отношений.

Следствие установило, что директор ООО «ИТ Решения» изготовил поддельные документы на обычном ноутбуке с помощью простых программ. Он создал счёт на оплату и платежное поручение о переводе 700 тыс. руб. от ООО «ИТ Решения» в пользу ООО «РИНК».

В ходе расследования бизнесмен полностью признал вину, раскаялся и просил суд рассмотреть дело в особом порядке. С учетом неотбытой части предыдущих наказаний суд назначил ему 7 месяцев ограничения свободы. В течение этого периода ему запрещено выезжать за пределы Чайковского городского округа, менять место жительства без разрешения и ежемесячно являться на регистрацию в надзорный орган. Приговор вступил в законную силу.

Кстати, в 2025 году этот бизнесмен признавался виновным в приобретении, хранении, перевозке и использовании поддельных паспорта и других официальных документов (ч. 3 ст. 327 УК РФ). В 2026 году он был осужден за покушение на кражу (ст. 158 УК РФ).

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