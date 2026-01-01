Предпринимателям Перми напомнили о правилах размещения и внешнего вида НТО Всего в городе работает около полутора тысяч нестационарных торговых объектов Поделиться Твитнуть

Евгений Запискин

В мэрии Перми напомнили предпринимателям, что в городе для всех НТО действуют правила благоустройства территории: объекты не должны нарушать архитектурный облик и обязаны соответствовать требованиям.

На территории Перми НТО размещают по типовым проектам. Исключение составляют набережные, пляжи, зоны озеленения, достопримечательные места, объекты культурного наследия, «гостевой маршрут» и центр города, а также территории, выходящие на улицы с особым градостроительным значением. На этих участках НТО размещают по индивидуальным проектам.

Предприниматели должны ознакомиться с правилами благоустройства Перми, которые включают требования к внешнему виду и расположению НТО. Необходимо соблюдать ограничения и запреты, установленные законодательством. Например, запрещено продавать табак, алкоголь и пиротехнику. В Пермском крае действует указ губернатора №109, запрещающий размещение НТО вблизи мест массового пребывания, включая многоквартирные дома.

С 1 сентября 2026 года вступит в силу новый региональный порядок, разработанный в соответствии с ФЗ № 14 от 30 января 2026 года и утвержденный Министерством промышленности и торговли Пермского края. Этот документ создаст правовые основания для регулирования размещения НТО на частных земельных участках. Это поможет соблюдать градостроительные нормы, санитарные требования и требования безопасности, а также улучшит городскую среду.

Владельцы НТО на частных участках должны обеспечить пешеходное движение, доступ потребителей, безбарьерную среду для инвалидов, подъезд спецтранспорта в чрезвычайных ситуациях, а также соблюдать требования безопасности, пожарные и санитарные нормы. НТО не должны ухудшать условия жизни и отдыха населения.

На частных и муниципальных землях запрещено размещать НТО на детских и спортивных площадках, площадках для отдыха, объектах озеленения, в арках капитальных зданий, в 10-метровой зоне от остановок общественного транспорта, ближе пяти метров от входов и выходов пешеходных переходов, на перекрестках, где ширина тротуара менее 3 м, на территориях объектов культурного наследия, парковках, местах накопления ТКО, в районах комплексного развития, перед фасадами жилых зданий, на расстоянии менее 15 м от мест массового пребывания, при подключении к инженерным сетям без подземного способа, с нарушением пожарной безопасности и в некоторых других случаях.

Владельцам НТО предоставлен переходный период до 1 декабря для приведения объектов в соответствие с новыми требованиями. С приказом об утверждении порядка можно ознакомиться на сайте регионального Минпромторга.

В Перми на муниципальных землях работает около 270 НТО, включенных в схему и контролируемых администрацией города. На частных землях их около 1200, где администрация не имеет прямых полномочий. С вступлением нового порядка у администрации появится больше полномочий.

27 апреля было принято постановление Правительства Пермского края, передающее Министерству промышленности края полномочия по включению НТО на частных землях в схему и контролю за их размещением. После утверждения на краевом уровне муниципалитеты смогут принимать решения о включении НТО в схему и контролировать их использование.

В Перми также действует положение о выявлении и демонтаже самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на муниципальных и государственных землях.

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