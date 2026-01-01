В Прикамье директора ветлечебницы уволят из-за конфликта интересов Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Суд удовлетворил иск Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры, потребовавшей изменить формулировку увольнения заведующего участковой ветеринарной лечебницей ГБУВПК «Пермская станция по борьбе с болезнями животных».

Как рассказали в надзорном ведомстве, в ходе прокурорской проверки было установлено, что руководитель одновременно занимал должность в государственном бюджетном учреждении и в филиале федерального казенного предприятия, которому лечебница оказывала платные ветеринарные услуги, и не предпринял никаких действий для урегулирования конфликта интересов.

После проверки заведующий был уволен из государственного учреждения по собственному желанию. Однако природоохранный прокурор не согласился с формулировкой увольнения и подал иск в суд. В иске прокурор потребовал признать наличие конфликта интересов и изменить формулировку основания увольнения. Суд удовлетворил иск.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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