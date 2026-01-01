Региональный минздрав занял отремонтированное здание бывшего медколледжа в Перми ОКН «Дом городского общества» был возведён во второй половине XIX века Поделиться Твитнуть

фото с сайта "Пермячок"/permyachok.ru

В центре Перми по ул. Советской, 65 завершилось обновление здания бывшего базового медицинского колледжа. С начала июня в обновлённых помещениях разместилось региональное министерство здравоохранения, что изданию «Коммерсантъ-Прикамье» подтвердили в ведомстве. В новое здание переехали офисы минздрава с ул. Ленина, 51, 64 и 66.

Историческое здание на ул. Советской площадью 2,1 тыс. кв. м имеет статус объекта культурного наследия под названием «Дом городского общества» и было возведено во второй половине XIX века.

С 1960-х годов в здании находился Пермский базовый медицинский колледж, одно из старейших учебных заведений региона. Летом 2019 года колледж на время ремонта переехал в здание по ул. Баумана. После завершения работ администрация учебного заведения вернулась в новое помещение.

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