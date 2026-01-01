Жаркая погода в Пермском крае установится к выходным Дней без осадков практически не будет Поделиться Твитнуть

фото: freepik

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В ГИС-центре ПГНИУ рассказали о погоде в Пермском крае на неделю с 29 июня по 5 июля. Начало периода будет относительно прохладным, а в выходные температура уже может подняться до+28°C. Осадки в крае распределятся неравномерно. На востоке и юго-востоке в начале недели ожидается значительное количество осадков – до двух третей месячной нормы. Со среды дожди будут идти локально, но местами они могут быть сильными. На севере и северо-западе региона будет наблюдаться дефицит дождей.

В понедельник и вторник циклон принесет с собой теплый и влажный воздух из Западной Сибири, что усилит дожди. Однако районы к северу и западу от Соликамска и Березников не попадут под его влияние.

Понедельник будет самым прохладным днём недели. Днем температура не поднимется выше +15…+20°C. Зона дождей со Свердловской области к вечеру достигнет восточных районов края, а затем и Перми. Дожди будут умеренными.

В ночь на вторник зона сильных дождей с Свердловской области распространится на восток и юго-восток Пермского края. Температура опустится до +11…+16°C. Днем дожди продолжатся, и они могут охватить район Перми, а местами сопровождаться грозами.

С северо-востока будет поступать теплый и влажный воздух, что может привести к повышению температуры до +24…+26°C на севере края. В центре, включая Пермь, температура будет колебаться в пределах +17…+20°C.

В понедельник и вторник на востоке и местами на юге края может выпасть 40-50 мм осадков, что много, учитывая, что почва уже переувлажнена. Возможны значительные дождевые паводки в бассейне реки Бабки, а также на притоках Чусовой и Сылвы.

Начиная со среды погода стабилизируется. На севере края осадков будет мало до конца недели. В центральных районах в среду днём ещё ожидаются обильные дожди с грозами. В четверг количество осадков уменьшится, а в пятницу, под влиянием антициклона, их может быть совсем мало.

Температура воздуха будет постепенно повышаться днем от +19…+24°C до +22…+27°C, а в Перми в пятницу может достичь +25°C. Ночи будут теплыми, +11…+16°C.

В выходные установится летняя погода с небольшими локальными ливнями и дневным прогревом до +23…+28°C. В Перми к 5 июля температура может подняться до +26…+28°C.

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