В Перми на полсуток задержан самолёт до Сочи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Рейс FV 6130 авиакомпании «Россия», который должен был вылететь из Перми в Сочи в 05:05, отложен на 13 часов. Согласно онлайн-табло аэропорта Большое Савино, теперь самолёт отправится в 18:10.

Задержка вызвана поздним прибытием самолёта: рейс FV 6129, который должен был приземлиться в Перми в 4 часа утра, ожидается только в 17:00.

Как сообщает Росавиация, временные ограничение на приём и выпуск воздушных судов со вчерашнего вечера действует в аэропорту Краснодара. О закрытии аэропорта Сочи ведомство не сообщало.

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