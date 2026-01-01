Сформирован список партии «Единая Россия» на парламентские выборы Список по Пермскому краю возглавил губернатор Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал Дмитрия Махонина

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в XXIII съезде партии «Единая Россия» в Москве. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

На съезде речь шла о подготовке к единому дню голосования осенью этого года. В Пермском крае 20 сентября будут выбирать депутатов Государственной думы, Законодательного собрания края и местных органов.

Как сообщает Дмитрий Махонин, партию «Единая Россия» в этом году на выборах представит 271 человек со всей России.

«Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на реготделение партии сообщает, что состав на выдвижение кандидатов в Госдуму РФ от Пермского края по федеральному списку возглавил Дмитрий Махонин, на втором месте — член бюро высшего совета партии, экс-сенатор Андрей Климов.

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