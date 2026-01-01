В ближайший понедельник в Пермском крае пройдут ливни и грозы Неделя ожидается прохладная и дождливая Поделиться Твитнуть

фото: Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

По данным Пермского ЦГМС, 29 июня днем местами по Пермскому краю ожидается сильный и очень сильный дождь (30—50 мм/12 ч), сильный ливень (30 мм/1 ч), гроза. Ночью туман.

28—30 июня местами в реках Пермского края сохранится вероятность резких подъёмов уровней воды и формирования дождевых паводков. На отдельных участках возможен выход воды на пойму.

На протяжении следующей недели сохранится прохладная погода, но станет чуть теплее: в Перми — до 22 градусов.

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