В дорожном происшествии в Пермском крае погиб водитель автомобиля «Нива» ДТП случилось в окрестностях Краснокамска Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Пермского края

Около 10 часов утра 28 июня на 1069 км трассы Шарья—Киров—Пермь (обход Краснокамска) произошло смертельное ДТП.

Пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края сообщает, что, по предварительным данным, автомобиль Volkswagen под управлением водителя 1985 г.р. по неустановленной причине выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Нива» под управлением водителя 1974 г.р., двигавшимся в направлении Нытвы.

В результате ДТП водитель «Нивы» скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель иномарки был доставлен в больницу в Краснокамске. На месте происшествия работают оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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