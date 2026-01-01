Пермская пловчиха завоевала две золотые медали Чемпионата мира Алина Налбандян участвует в соревнованиях по плаванию в Южной Корее Поделиться Твитнуть

Сборная России по плаванию. Фото: vk.com/basseinbm

Пермская пловчиха Алина Налбандян успешно участвует в проходящем сейчас в Южной Корее чемпионате мира по плаванию в ластах.

В первый день соревнований — 27 июня — Алина получила золотую медаль в составе женской сборной команды России в эстафете 4 на 100 м вольным стилем, а позже — в аналогичной эстафете 4 на 50 м.

В личном зачёте на дистанции 200 м Алина получила «бронзу».

Алина Налбандян — заслуженный мастер спорта. Информацию о её успехах на Чемпионате мира публикуют соцсети бассейна БМ, где спортсменка тренируется под руководством заслуженных тренеров России Сергея Брезгина, Марии Пыжовой и Николая Поздеева.

Чемпионат мира по плаванию в Южной Корее продолжается.

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