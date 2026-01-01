Иван Егоров останется в БК «Парма» еще на два года Поделиться Твитнуть

Разыгрывающий Иван Егоров продлил контракт с баскетбольным клубом «Парма». Согласно сообщению пресс-службы пермской команды, 21-летний спортсмен будет выступать за клуб еще два года.

Иван Егоров является воспитанником пермской спортивной школы «Олимпиец», его рост составляет 194 см. Он защищает цвета «Пармы» с 2023 года.

Плеймейкер перешел во взрослую команду из молодежной лиги вместе со Львом Свининым и Глебом Фирсовым. При этом Фирсов в этом месяце покинул пермский клуб.

В прошедшем сезоне Егоров демонстрировал уверенную игру и стал одним из лидеров в трех последних матчах.

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