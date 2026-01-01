Из-за дождя в Перми отменили соревнования по баскетболу 3х3 Поделиться Твитнуть

Министерство физической культуры и спорта Пермского края

В Перми из-за неблагоприятных погодных условий внесены изменения в расписание соревнований по баскетболу 3х3 в рамках фестиваля «Пермь Баскет», которые должны были пройти на стадионе «Юность» 27 и 28 июня.

Игры чемпионата и первенства Перми и Пермского края в эти выходные не состоятся. Соревнования будут проведены в другие сроки, о которых организаторы сообщат дополнительно. Взрослые команды смогут либо сохранить свои стартовые взносы для выступления в новые даты, либо вернуть средства, обратившись к организаторам.

Матчи Суперфинала Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 также перенеслись из-за погоды: игры с открытых площадок стадиона перенесены в крытый зал спортивного комплекса «Юность».

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