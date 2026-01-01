В Пермском крае 28 июня ожидаются сильные дожди и грозы Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 28 июня ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами по краю прогнозируются сильные дожди и грозы.

В Главном управлении МЧС России по Пермскому краю предупредили, что непогода может привести к авариям на системах ЖКХ, образованию заторов и увеличению числа дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели призвали жителей региона соблюдать меры безопасности. Пешеходам рекомендовано быть предельно осторожными при переходе проезжей части. Во время грозы следует воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытые пространства и укрыться в помещении. На улице категорически запрещено прятаться под высокими деревьями, а в доме необходимо закрыть форточки и обесточить электроприборы. Также следует избегать нахождения вблизи линий электропередач.

Водителям рекомендовано строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений, учитывая состояние дорожного покрытия.

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