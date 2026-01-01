В Перми ищут подрядчика для строительства дороги за 367 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МКУ «Пермблагоустройство» объявило поиск подрядчика для строительства дороги на ул. Агатовой. Начальная цена контракта, опубликованного на портале госзакупок, составляет 366,9 млн руб. Об этом сообщает ВЕТТА.

Согласно условиям аукциона, победитель должен приступить к работам 1 августа 2026 года и завершить их до 16 ноября.

Новая двухполосная дорога протяженностью около 620 м появится в зоне жилой застройки м/р Ива-1 и соединит улицы Уинскую и Мраморную. Максимальная разрешенная скорость на новом участке составит 30 км в час.

В обязанности подрядчика также войдет устройство систем водоотведения и наружного освещения. Проект предусматривает озеленение и благоустройство прилегающей территории, установку остановочных павильонов и оборудование лестниц.

Проектная документация на строительство данного участка успешно прошла государственную экспертизу в ноябре 2025 года.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.