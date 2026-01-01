В Прикамье из-за сильных дождей отменяют празднование Дня молодёжи Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

Сильные дожди в Пермском крае вынудили организаторов скорректировать планы на День молодёжи. В Еловском округе от праздничных мероприятий решили отказаться полностью, соответствующее сообщение появилось в социальных сетях муниципалитета.

В Чайковском значительную часть программы перенесли в закрытые помещения: соревнования по современным танцам и мастер-классы пройдут на площадках местного Молодежного центра.

Корректировка планов связана с предупреждениями метеорологов ГИС-центра ПГНИУ. Ранее специалисты спрогнозировали на выходные мощные ливни, наибольшей интенсивности которые достигнут на юго-западе региона. По расчетам синоптиков, в Чайковском может выпасть до 100 мм осадков, основной объем которых придется на период до утра 28 июня.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.