В Прикамье за сутки произошло 10 пожаров
За минувшие сутки, 26 июня, на территории Пермского края сотрудники экстренных служб ликвидировали 10 пожаров.
Два возгорания произошло в Перми. Еще по одному пожару зарегистрировано в Кунгурском, Березниковском, Чайковском, Краснокамском, Верещагинском, Губахинском и Пермском муниципальных округах.
В результате происшествий погибших нет, один человек получил травмы.
Для стабилизации обстановки с пожарами в регионе была проведена масштабная профилактическая работа. 188 профилактических групп общей численностью 449 человек осуществили 2006 обходов мест проживания граждан. Инструктаж по мерам пожарной безопасности прошли 2862 человека, распространено 2284 листовки и памятки.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю призывает жителей и гостей региона при обнаружении признаков пожара немедленно сообщать об этом по телефонам «01», «101» и «112».
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