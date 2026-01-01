В Прикамье за сутки произошло 10 пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За минувшие сутки, 26 июня, на территории Пермского края сотрудники экстренных служб ликвидировали 10 пожаров.

Два возгорания произошло в Перми. Еще по одному пожару зарегистрировано в Кунгурском, Березниковском, Чайковском, Краснокамском, Верещагинском, Губахинском и Пермском муниципальных округах.

В результате происшествий погибших нет, один человек получил травмы.

Для стабилизации обстановки с пожарами в регионе была проведена масштабная профилактическая работа. 188 профилактических групп общей численностью 449 человек осуществили 2006 обходов мест проживания граждан. Инструктаж по мерам пожарной безопасности прошли 2862 человека, распространено 2284 листовки и памятки.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю призывает жителей и гостей региона при обнаружении признаков пожара немедленно сообщать об этом по телефонам «01», «101» и «112».

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