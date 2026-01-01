Путин подписал закон о запрете депортации служивших в ВС РФ иностранцев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий депортацию иностранцев, которые проходят или проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки внесены в федеральные законы «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Новые нормы распространяются на иностранных граждан и лиц без гражданства, которые служат или служили по контракту, а также принимали участие в боевых действиях в составе российских воинских формирований.

Для этой категории лиц запрещается применять депортацию, сокращать срок временного пребывания в России, отказывать в выдаче вида на жительство или аннулировать уже оформленные разрешительные документы.

Госдума приняла соответствующий закон 10 июня, 17 июня его одобрил Совет Федерации.

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