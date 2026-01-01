В России ужесточили борьбу с кибермошенниками Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Президент России Владимир Путин подписал закон «Антифрод-2», который вводит дополнительные меры защиты граждан и их сбережений от кибермошенников. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон позволяет абонентам установить самозапрет на входящие международные звонки. Снять этот запрет можно будет только при личном визите в МФЦ. Для противодействия мошенническим схемам физические лица смогут оформить не более 20 банковских карт. Вводится механизм «красной кнопки»: пожаловаться на мошеннические действия можно будет через портал «Госуслуги» и мессенджер Max.

Закон предусматривает создание единой базы уникальных идентификаторов оборудования (IMEI). В нее будут вноситься разрешенные и запрещенные к использованию в России номера. Наполнением базы займутся операторы связи и уполномоченные органы власти, при этом плата за включение IMEI в реестр взиматься не будет.

Ограничиваются и массовые вызовы: без предварительного согласия абонента они допускаются только в случаях, когда обязанность информирования установлена федеральными законами или актами президента, правительства и Центрального банка. Минцифры получит право устанавливать предельный размер платы за иные массовые информзвонки, но для них потребуется согласие абонента.

Родители смогут уведомлять операторов связи о том, что сим-картой пользуется ребенок, чтобы обеспечить ему доступ только к безопасному контенту. Для борьбы с одноразовыми сим-картами расторгнуть договор связи можно будет не ранее чем через 90 дней после его заключения.

Закон закрепляет механизм компенсаций для граждан, пострадавших от мошенников. Выплату можно будет получить, если банк или оператор связи нарушил установленные требования по предотвращению хищений. Если же организация действовала по правилам, а клиент самостоятельно перевел деньги мошенникам, компенсация не предусмотрена.

Первый закон с антифрод-мерами был принят Госдумой в 2025 году. Новый документ развивает его нормы и расширяет инструментарий защиты граждан.

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