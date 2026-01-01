«Газпром газораспределение Пермь» не смог отменить арест со 199 млн рублей в споре с подрядчиком Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Арбитражный суд Пермского края отказал АО «Газпром газораспределение Пермь» в ходатайстве об отмене обеспечительных мер по иску ООО «Доминант-Билдинг».

Ранее, 20 мая 2026 года, по заявлению истца суд принял меры по обеспечению иска и наложил арест на денежные средства и иное имущество ответчика в пределах суммы основного долга. Размер арестованных средств составляет 199 462 877 рублей 96 копеек.

«В обоснование заявленных требований Истец ссылается на то, что задолженность Ответчика перед обществом с ограниченной ответственностью «Доминант-Билдинг» в течение длительного времени (более двух лет) является подтвержденной, не оспаривается акционерным обществом, однако, так и остается непогашенной. Задолженность Ответчика перед контрагентами согласно имеющимся данным бухгалтерской отчетности постоянно увеличивается», — говорится в картотеке дел.

Так, 23 июня ответчик попытался оспорить эти ограничения и добиться снятия ареста, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства. Таким образом, имущественные ограничения в отношении компании сохранены до вынесения решения по существу спора.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 21 июля 2026 года.

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