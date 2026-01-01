В Перми с ООО «Мотовилиха – Гражданское машиностроение» взыскивают 239 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с ООО «Мотовилиха — Гражданское машиностроение» взыскивают 239 млн рублей. Соответствующее исковое заявление поступило в Арбитражный суд Пермского края от ООО «МетОптТорг». Компания хочет взыскать задолженность, неустойку, проценты по договорам поставки лома и отходов черных металлов.

«Общество с ограниченной ответственностью «МетОптТорг» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Мотовилиха — Гражданское машиностроение» о взыскании задолженности в размере 219 896 972,43 руб., процентов в размере 19 228 228, 44 руб., неустойки в размере 220 051,27 руб», — говорится в документе.

Согласно информации в картотеке дел, судебное заседание назначено на 8 июля.

По данным Rusprofile, ООО «МетОптТорг» зарегистрировано в Перми в марте 2014 года и с тех пор работает в сфере оптовой торговли отходами и ломом. С февраля 2023 года компанией руководит Александр Филиппенко. Единственным учредителем, владеющим 100% долей, является Артем Болдырев.Штат компании стабильно растет: с 33 сотрудников в 2018 году до 172 в 2025-м.

В 2025 году выручка компании составила 3,4 млрд рублей, что на 41,6% больше, чем в 2024 году. Чистая прибыль также выросла — до 100,9 млн рублей (рост в 2,7 раза).

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