В Прикамье осуждены участники организованной группы, организовавшей сеть подпольных игорных заведений Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Березниках вынесен приговор десяти участникам организованной преступной группы, которые занимались незаконной организацией и проведением азартных игр. Все они признаны виновными по статьям 171.2 УК РФ.

По данным следствия, преступная группа действовала на территории города с августа 2021 года по июль 2024 года. Злоумышленники арендовали помещения и организовывали работу подпольных игровых клубов вне установленной законом игорной зоны, используя сеть Интернет для проведения азартных игр.

Расследование уголовного дела велось следователем Следственного комитета по Пермскому краю во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю и подразделения по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД России по региону. В рамках следствия было проведено семь обысков в игровых клубах, по местам жительства фигурантов, в офисах и транспортных средствах. Изъяты компьютерная техника и денежные средства. Объем уголовного дела составил более 25 томов, допрошено свыше 50 свидетелей, проведен ряд сложных компьютерно-технических экспертиз.

Суд назначил участникам группы различные меры наказания. Четверо осужденных приговорены к условному лишению свободы на сроки от 1 года 8 месяцев до 3 лет 6 месяцев. Еще один фигурант получил реальный срок — 2 года 4 месяца колонии общего режима. Всем осужденным дополнительно назначены штрафы. Совокупная сумма взысканий в доход государства превысила 4,4 млн рублей.

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