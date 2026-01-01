В Пермском крае автовладельцы дольше всего не расстаются с кроссоверами и внедорожниками Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

Эксперты «Авито Авто» и «Автотеки» проанализировали сроки владения подержанными автомобилями в Пермском крае. Выяснилось, что дольше всего местные водители эксплуатируют кроссоверы и внедорожники, тогда как машины премиум-брендов и китайские модели меняют гораздо чаще.

По данным исследования, средний срок владения автомобилем в сегменте SUV в Прикамье составляет 5,1 года. Доля машин, которые остаются у первого владельца более пяти лет, достигает 41,4%.

Абсолютным лидером по продолжительности эксплуатации среди внедорожников и кроссоверов в регионе стала Suzuki Grand Vitara — ей владеют в среднем 7,9 года. В десятку «долгожителей» также вошли Subaru Forester (7 лет), Chevrolet Niva (6,6 года), Honda CR-V и Nissan Juke (по 6,5 года), Nissan X-Trail (6,4 года), LADA 4x4 и Skoda Yeti (по 6,3 года), а также Mitsubishi ASX и Renault Duster (по 6,2 года).

«Мы видим, что владельцы рамных внедорожников демонстрируют самую высокую привязанность к своим автомобилям. Это автомобили для бездорожья, путешествий и активного отдыха — их покупают с расчетом на многолетнюю эксплуатацию. Например, УАЗ Hunter остается у первого владельца более пяти лет в 63% случаев, а каждый третий не расстается с ним и после десяти лет. Схожие показатели у SsangYong Kyron (60% и 31%) и Great Wall Hover H5 (66% и 30%)», — комментирует данные в целом по России управляющий директор «Автотеки» Андрей Тумкин.

В других сегментах смена автомобилей происходит заметно быстрее. В Пермском крае в премиум-сегменте первые владельцы расстаются с машинами в среднем уже через 3,8 года. При этом лишь четверть премиальных авто (25,9%) остаются в руках одного хозяина дольше пяти лет, а десятилетний рубеж преодолевают всего 3,6% машин.

Среди китайских автомобилей средний срок владения составляет 3,5 года. Более пяти лет такими машинами владеют 19,5% автовладельцев, а более десяти лет — 4,6%. Лидерами по продолжительности эксплуатации среди «китайцев» стали LIFAN X60 и Chery Tiggo (T11) — по 5,9 года, а также LIFAN Solano (5,6 года).

Для сравнения, в целом по России средний срок владения автомобилем у первого владельца составляет 5,4 года. Доля машин, остающихся в руках одного хозяина более пяти лет, — 43%, более десяти лет — 13%.

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