В Перми завершено расселение двух аварийных домов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми расселили два аварийных многоквартирных дома в Свердловском и Дзержинском районах. Все жильцы получили денежные компенсации или благоустроенные квартиры.

По информации городского управления жилищных отношений, расселению подлежали двенадцать жилых помещений в доме по улице Краснополянская, 40, где проживали 27 человек. Общая площадь расселенных помещений составила 409,5 квадратного метра. Еще один аварийный дом располагался на улице Берег Камы, 38. Там находилась одна квартира площадью 35,4 квадратного метра с одним жильцом. В зависимости от формы собственности помещений граждане получили либо выкупную стоимость, либо новые благоустроенные жилые помещения.

Процесс переселения граждан из аварийного жилищного фонда в краевой столице реализуется в рамках действующих региональных и муниципальных программ. С 2025 года эта работа продолжается при поддержке нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Жители Перми могут получить консультации по вопросам расселения и порядку предоставления возмещения в городском управлении жилищных отношений по адресу: улица Максима Горького, 18. Связаться со специалистами можно по телефонам 207-50-06, 207-50-19, 207-50-59. Подать заявление на получение компенсации или нового жилья можно лично в часы приема: с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.