Пермский край вошёл в тройку лидеров по росту зарплат для офисных специалистов Первое место среди регионов занял Красноярский край Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам весны 2026 года Пермский край продемонстрировал один из самых высоких темпов роста средних зарплатных предложений для офисных сотрудников в России. Регион занял третье место: годовой прирост составил 34%, а средняя предлагаемая зарплата достигла 106 346 руб. в месяц. Такие данные исследования, проведённого аналитиками платформы «Авито Работы», предоставили «Новому компаньону» в пресс-службе компании.

Эксперты оценивали вакансии с полной занятостью, ориентируясь на специалистов с опытом работы от одного года до трёх лет. При этом учитывались как минимальные, так и максимальные границы зарплатных «вилок», указанных работодателями. Важно отметить, что приведённые цифры являются средними по рынку, и фактический доход может отличаться. Особенно это касается сферы IT, где уровень оплаты труда сильно зависит от квалификации (junior, middle, senior), сложности проектов и уникальности используемых технологий.

В общероссийском рейтинге офисных профессий безоговорочным лидером по уровню дохода стали программисты. Работодатели в среднем готовы платить им 138 939 руб. Второе место заняли аналитики данных со средним предложением в 135 944 руб. Замыкают тройку дизайнеры (109 513 руб.).

В региональном разрезе абсолютным рекордсменом по динамике стал Красноярский край, где зарплаты офисных сотрудников взлетели на 43% (до 111 549 руб.). На втором месте расположилась Свердловская область с ростом на 38% (до 108 029 руб.).

Исследование платформы "Авито. Работа"

Рост зарплатных ожиданий сопровождается и увеличением активности самих соискателей. Как отметил руководитель операций и развития бизнеса Авито Работы Кирилл Пшеничных, рынок становится всё более конкурентным/

«Сегодня работодатели активно ищут квалифицированных офисных сотрудников, это подтверждает и рост соискательской активности: в мае 2026 года число резюме офисных специалистов увеличилось на 10% год к году. Заметнее всего рост заметен у аналитиков данных (67%), менеджеров по продажам (36%) и бухгалтеров (23%). Кандидаты всё активнее реагируют на изменения рынка труда, осваивают новые компетенции и рассматривают больше карьерных возможностей, что делает рынок офисных профессий более динамичным и конкурентным», — пояснил он.

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