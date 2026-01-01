В Прикамье средний срок POS-кредитов за год вырос на 5,7% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в Пермском крае средний срок POS-кредитов в мае 2026 года составил 14,9 месяца, когда как в аналогичном периоде прошлого года этот показатель достигал 14,1. Динамика роста составила 5,7%.

В России в целом наблюдается увеличение среднего срока POS-кредитов, который в мае 2026 года составил 15,3 месяца. Регионами-лидерами остаются Республика Дагестан и Северная Осетия, где средний срок кредитования достигает 21,7 и 19,6 месяца соответственно.

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, отметил, что увеличение сроков кредитования в целом позволяет банкам контролировать уровень долговой нагрузки заемщиков за счет снижения ежемесячных платежей. «При этом и спрос на POS-кредиты со стороны граждан, и аппетит к риску у банков находятся на низком уровне. Поэтому при одобрении кредитов и их условий (включая сроки) банки предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй граждан, снижая тем самым риски просрочек в будущем. Учитывая это, потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения».

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