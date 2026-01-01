Пермское УФАС предупредило сеть АЗС о недопустимости повышения цен на бензин Поделиться Твитнуть

Фото предоставлены Пермским УФАС. Автор фото: Максим Сидоренко из Кунгурского района

Пермское УФАС выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны сети АЗС «Ликом» из-за резкого повышения цен на автомобильное топливо. Ведомство получило жалобы от граждан на рост розничных цен на бензин марки АИ-92 и АИ-95, цены на которые с 22 по 26 июня выросли в среднем на 20 руб. за литр.

В антимонопольной службе отметили, что, согласно анализу рынка, АЗС «Ликом» занимает доминирующее положение с рыночной долей 100%. УФАС отметило, что такое резкое повышение цен в условиях ажиотажного спроса может ущемлять интересы потребителей и противоречит Закону о защите конкуренции.

В связи с этим Пермское УФАС направило предупреждение предпринимателям, реализующим топливо под брендом «Ликом», с требованием снизить цены до экономически обоснованных уровней в течение 10 дней. Ведомство продолжает мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов и готово принимать меры против недобросовестных практик.

Пермское УФАС подчеркивает важность ответственного поведения участников рынка и недопустимость спекуляций, особенно в условиях увеличения спроса на товары. За нарушения предусмотрены штрафы, включая оборотные.

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