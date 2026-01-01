Из украинского плена вернутся двое военнослужащих из Пермского края Поделиться Твитнуть

Скриншот видео Минобороны РФ

В результате обмена военнопленными между Россией и Украиной по формуле «160 на 160» двое жителей Пермского края вернутся на родину. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко.

Контрактники родом из Пермского округа и Чайковского. Мама одного из них рассказала, что её сын ушёл в зону спецоперации в ноябре 2024 года. В сентябре, после выхода его штурмового отряда на боевое задание, он перестал выходить на связь. Позже родные получили через один из мессенджеров видеоматериалы, из которых узнали, что он находится в плену. Супруга другого рассказала, что последний раз муж выходил на связь 3 января, а уже через 10 дней был признан пропавшим без вести.

«Сегодня позвонил родным наших бойцов, которые обращались с заявлениями в мой адрес. Сложно передать радостные чувства и эмоции! После долгих месяцев ожидания, боли и неизвестности их мужья, сыновья и отцы наконец-то возвращаются домой, к своим семьям. Нашим землякам будет оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Их доставят из Белорусии в Россию самолётом для лечения, восстановления и реабилитации», — добавил Игорь Сапко.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.