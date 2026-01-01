Готовность гостиницы на Окулова в Перми оценивается в 70% Поделиться Твитнуть

фото: ФРПК

Как сообщили в Фонде развития Пермского края, готовность гостиницы по адресу: Пермь, ул. Окулова, 4, оценивается в 70%.

В настоящее время на объекте продолжается установка фасада, внутренних перегородок номеров, вентиляционных систем, электроснабжения, слаботочных коммуникаций, а также систем водоснабжения и водоотведения.

Ежедневно на строительстве задействовано более 150 рабочих, которые планируют завершить все работы к 2026 году.

Инвестиционный проект реализуется компанией ООО «Окулова 4», при поддержке Туризм.РФ и «Фонда развития Пермского края» в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Управляющей компанией гостиницы является AZIMUT Hotels.

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