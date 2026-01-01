Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На ландшафтном фестивале в Пермском крае пойдёт разговор о культуре и благотворительности Впервые на горе Крестовой прозвучит «Музыка жизни» Поделиться Твитнуть

Фонд «Берегиня»

В Губахе 27 июня в тринадцатый раз открывается ландшафтный театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой».

На церемонии открытия — знаменитом вечернем шоу «Закат на Крестовой», как уже писал «Новый компаньон», будет показан мюзикл «Винил» (12 +) в постановке Театра-Театра.

«Закат на Крестовой» — одно из самых популярных культурных событий в Пермском крае, на него собираются тысячи зрителей из разных городов региона, многие приезжают из Свердловской области. Организаторы шоу делают всё, чтобы мюзикл был видно и слышно из любой точки вершины горы: для этого организуется трансляция на большие экраны, — но всё же удобнее смотреть спектакль из сидячего партера. Билеты в него ещё есть.

На следующий день, 28 июня, в 14:00 на вершине горы Крестовой впервые будет показан спектакль «Музыка жизни: Первый концерт» (6 +) — музыкальная постановка из проекта Благотворительного фонда «Берегиня», которая стала легендой пермской театральной жизни. «Музыка жизни» — это история о борьбе и преодолении, в которой музыка помогает юным героям победить судьбу. В главной роли выступит харизматичный Евгений Замахаев — актёр и певец, который стал лицом и талисманом проекта «Музыка жизни».

В шоу соединяются эффектная хореография театра танца «Флэш», вечные хиты группы Queen, живой вокал, невероятная энергетика и вдохновляющий сюжет. Главный герой спектакля — обычный подросток Гриша, который учится в школе, проводит время с друзьями и мечтает когда-нибудь петь на большой сцене. Его планы рушит тяжёлое заболевание. В детском онкоцентре меняется весь его мир. Сможет ли юный музыкант вопреки препятствиям реализовать свои мечты и найти причину, чтобы жить?

Проект «Музыка жизни» — это цикл спектаклей, который с 2017 года профессиональная творческая команда во главе с режиссёром Алёной Семериковой реализует в интересах благотворительного фонда «Берегиня». За это время создано три мюзикла, которые посмотрело более 15 тыс. человек: «Музыка жизни: путь героя», «Музыка жизни: первый концерт» и «Музыка жизни: это наше шоу».

Спектакли зарабатывают средства, которые фонд использует для борьбы за жизни юных подопечных, но, как считает директор фонда Татьяна Голубаева, важны не только деньги, но и вдохновляющий эффект, который красочные инклюзивные шоу оказывают на детей и подростков, нуждающихся в поддержке.

«Музыка жизни» — пример проекта, где искусство и помощь сливаются воедино. Зрителям этот проект гарантирует красивое зрелище, актёрам — реализацию своих талантов на большой сцене, а подопечные фонда «Берегиня» получают реальную помощь. Это новый подход к благотворительным проектам, которые наполняют энергией и верой в добро. Дополнительный бонус для зрителей — розыгрыш умной колонки «Алиса».

Обо всех аспектах взаимодействия культуры и благотворительности после спектакля можно будет поговорить за чашкой чая с сотрудниками фонда, актёрами, авторами спектакля и зрителями. Беседа начнётся в 15:15 в шатре фонда «Берегиня».

Для зрителей, купивших билеты на «Музыку жизни», будет организован трансфер на гору Крестовую от театра «Доминанта».

Ландшафтный театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой» продолжится в понедельник, 29 июня. В его программе спектакли семи театров из Губахи, Перми, Санкт-Петербурга, Челябинска и Москвы. Среди фестивальных площадок — гора Крестовая, шахтерский «город-призрак» Верхняя Губаха и берег Косьвы, а также обзорная башня на горнолыжном курорте «Губаха».

Все спектакли можно посетить по единому билету-вездеходу, который можно купить на сайте театра «Доминанта».

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