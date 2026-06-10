Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театральный ландшафтный фестиваль в Пермском крае откроет спектакль Театра-Театра «Тайны горы Крестовой» пройдут в Губахе 27-29 июня Поделиться Твитнуть

"Винил"

Никита Чунтомов

Стали известны подробности проведения театрального ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой» 2026 года.

Фестиваль состоится в Губахе с 27 по 29 июня. В нём примут участие семь театров — из Губахи, Перми, Санкт-Петербурга, Челябинска и Москвы. Среди фестивальных площадок — гора Крестовая, шахтерский «город-призрак» Верхняя Губаха и берег Косьвы, а также обзорная башня на горнолыжном курорте «Губаха».

Традиционно фестиваль откроет вечернее шоу на открытом воздухе «Закат на Крестовой». Вечером 27 июня Пермский академический Театр-Театр выступит на вершине горы с концертным исполнением мюзикла «Винил» (12+). Театр-Театр — постоянный участник фестиваля: он выступит на Крестовой в пятый раз. Показ «Винила» на фестивале будет первым представлением этого мюзикла вне стен театра. Спектакль отмечен пятью «Золотыми масками» в 2020 году.

Борис Мильграм, режиссер мюзикла «Винил»:

— Для показа на фестивале мы впервые готовим концертную версию «Винила» — на 1 час 30 минут без антракта, сохраняя основные линии сюжета и все самые известные, любимые зрителями вокальные и пластические номера. Конечно, будет сильно не хватать возможностей машинерии нашей большой сцены, ведь они являются частью содержания мюзикла, который изначально задумывался как невероятное шоу. Но все, кто любит «Винил» за драйв молодости, музыку Евгения Загота и хореографию Егора Дружинина, получат всё это сполна.

В воскресенье, 28 июня, на горе Крестовой будет представлен проект благотворительного фонда «Берегиня» «Музыка жизни» (6+) на музыку группы Queen. Там же выступит Челябинский театр современного танца с хореографической постановкой Юлии Репицыной «Сказочка с напевом: от девицы до бабы» (12+). Впервые на фестивале состоится «Танцевальный батл» (6+) — творческая «битва» между хореографической труппой Пермского академического Театра-Театра и Челябинского театра современного танца под живое сопровождение Ансамбля солистов Российского национального оркестра «Камерата РНО».

Камерный театр «Новая драма» (Пермь) на берегу Косьвы представит спектакль «Три сестры» (16+) по пьесе А.П. Чехова.

29 июня в афише ландшафтного фестиваля — лабораторный эскиз фестиваля (16+) по произведениям Леонида Десятникова и Исаака Бабеля, представленный творческим объединением участников фестиваля под музыкальное сопровождение солиста Российского национального оркестра Виталия Назарова. Камерный драматический театр «Доминанта» (Губаха) представит эскиз спектакля «Холодная осень» (16+) по мотивам рассказов Ивана Бунина (режиссер — Дмитрий Огородников), а ТЮЗ им. А.А. Брянцева (Санкт-Петербург) в развалинах города-призрака Верхняя Губаха предложит фестивальному зрителю спектакль «Красавица» (12+): известную историю бегемотихи по кличке Красавица, которая пережила блокаду Ленинграда.

27 и 28 июня в Башне обзора на вершине горнолыжного курорта повторятся показы мини-спектакля «Полёт в небеса» (12+) продолжительность которого всего 17 минут: именно это время требуется на подъем и спуск смотровой башни. Автор спектакля по мотивам произведений Даниила Хармса — Александр Вислов.

«Тайны горы Крестовой» проходят в Губахе и её окрестностях с 2014 года. Организатор и идейный вдохновитель фестиваля — камерный театр «Доминанта» во главе с художественным руководителем Любовью Зайцевой.

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